Jack Lang approuve une tribune en faveur de Gérard Depardieu

Jack Lang, ancien ministre historique de la Culture et de l’Éducation, a déclaré son soutien public à Gérard Depardieu dans le contexte des multiples affaires de violences sexuelles qui entourent l’acteur, alors que Lang lui-même figure de manière récurrente dans les fichiers liés à Jeffrey Epstein. Dans un entretien accordé à France Info, l’ex-ministre a dit « J’approuve cette tribune » — en référence à une tribune parue dans Le Figaro en 2023 — tout en ajoutant qu’il « faut entendre la voix des femmes ». Cette prise de position relance le débat autour des liens et des allégeances entre personnalités publiques visées par des accusations de violences sexuelles.

Jack Lang est une figure majeure de la vie politique française, ancien ministre de la Culture puis de l’Éducation sous les présidences de François Mitterrand et Jacques Chirac, et l’un des initiateurs de la Fête de la musique. Au fil des décennies, il a également été l’objet de rumeurs de nature pédocriminelle qui circulent depuis les années 1980, selon plusieurs médias. Il apparaît par ailleurs plus de 680 fois dans les documents liés à Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires américain accusé d’avoir dirigé un réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs et décédé en prison en 2019. Contacté par l’AFP, Jack Lang a reconnu avoir été proche d’Epstein tout en niant les accusations portées contre lui.

Gérard Depardieu, l’un des acteurs français les plus connus internationalement, se trouve au cœur d’un ensemble d’accusations de violences sexistes et sexuelles. Les plaintes et témoignages remontant à plusieurs années ont profondément affecté sa carrière publique : Mediapart a recueilli treize témoignages de femmes, Charlotte Arnould a accusé l’acteur de viol et de harcèlement sexuel pour des faits survenus sur un tournage en 2021, et une quatorzième femme a livré son récit sur France Inter. Des personnalités comme Ruth Baza et Hélène Darras ont également déposé plainte. Selon Le Monde, Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour l’agression sexuelle de deux femmes liées à ce tournage.

Jack Lang et la tribune en faveur de Depardieu

La tribune parue dans Le Figaro en 2023, intitulée « N’effacez pas Gérard Depardieu », dénonçait ce que ses signataires qualifiaient de « lynchage médiatique » et évoquait le risque d’une culture de l’effacement des artistes accusés. Jack Lang a dit approuver le contenu de cette tribune sans en être signataire, rappelant toutefois l’importance d’écouter les femmes victimes. Parmi les signataires, la présence de Pierre Richard a contribué à l’attention médiatique suscitée par l’initiative.