Jack Lang affirme avoir été payé trois fois moins à l’IMA

Le nom de Jack Lang circule depuis quelques jours après la divulgation par la justice américaine de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein. L’ancienne personnalité politique, aujourd’hui à la tête de l’Institut du monde arabe (IMA), voit son nom cité dans ces pièces, ce qui a ravivé les interrogations médiatiques. Sur les ondes et dans des interviews publiques, Jack Lang a nié tout lien avec les actes criminels reprochés au financier et a apporté des précisions sur la nature de ses relations avec Epstein ainsi que sur sa rémunération à l’IMA.

La décision américaine de rendre publics des éléments du dossier Epstein a conduit à la mention de plusieurs personnalités internationales dans ces documents. Parmi elles, le nom de Jack Lang est revenu à plusieurs reprises, alimentant des hypothèses et des demandes d’éclaircissements. L’ancien ministre de la Culture a répondu en démentant toute implication dans les affaires sordides liées à Jeffrey Epstein.

Interrogé récemment sur RTL par Marc‑Olivier Fogiel, Jack Lang a réaffirmé son absence de lien avec les actes pour lesquels Epstein a été condamné et poursuivi. L’octogénaire a expliqué n’avoir « pas connu » Jeffrey Epstein en tant que prédateur sexuel et a précisé la nature de leur rencontre : c’est par l’intermédiaire du réalisateur Woody Allen qu’il dit l’avoir connu. À ses yeux, Jeffrey Epstein présentait l’image d’un mécène « passionné d’art et de culture », ce qui, selon lui, expliquait ses fréquentations dans certains milieux intellectuels et artistiques.

Précisions publiques sur la relation et sur la rémunération à l’Institut du monde arabe

Jack Lang a également dû répondre à des questions sur sa rémunération en tant que président de l’IMA. Lors d’une intervention le 23 avril 2021 dans l’émission de Jordan de Luxe, l’animateur a évoqué un salaire mensuel de 10 000 euros, une remarque qui a suscité la réaction du président de l’Institut. Lang a contesté l’origine de cette information, la qualifiant de tirée de « gazettes incertaines » et non de sources sérieuses.

Sur le fond, il a considéré la question comme « totalement inélégante » mais y a répondu en rappelant que ses prédécesseurs étaient rémunérés, et qu’il n’avait donc pas à s’en défaire. Il a fait état d’un niveau de rémunération inférieur à celui de certains présidents d’institutions culturelles, affirmant que « la rémunération du président de l’Institut du monde arabe est trois fois ou deux fois inférieure à celle du président du Louvre, du président du musée du Quai Branly, du président du Palais de Tokyo… » sans toutefois donner de chiffres précis.

Au cours de cet échange, Jack Lang s’est montré agacé par les rumeurs persistantes et a déclaré : « Je préfère dire la vérité, parce que c’est lassant d’entendre des conneries se perpétuer ». Il a rappelé également son engagement bénévole dans le domaine culturel en évoquant la direction, pendant quinze ans, d’un festival mondial de théâtre qu’il a créé et dont il affirme avoir assuré la direction « sans aucune rémunération ».