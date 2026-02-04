Jack Lang (86 ans) affirme l’avoir connu et s’être lié d’amitié avec Jeffrey Epstein

La diffusion, par le ministère américain de la Justice, de millions de pages liées à l’affaire Jeffrey Epstein a révélé des liens avec plus de 170 personnalités influentes et relance le débat public en France où figurent plusieurs noms connus, dont l’ancien ministre de la Culture Jack Lang. Confronté à la publication de ces documents, l’octogénaire a pris la parole publiquement pour préciser la nature de sa relation avec le financier et pour se démarquer des crimes révélés depuis.

La diffusion, par le ministère américain de la Justice, de millions de pages liées à l’affaire Jeffrey Epstein a révélé des liens avec plus de 170 personnalités influentes et relance le débat public en France où figurent plusieurs noms connus, dont l’ancien ministre de la Culture Jack Lang. Confronté à la publication de ces documents, l’octogénaire a pris la parole publiquement pour préciser la nature de sa relation avec le financier et pour se démarquer des crimes révélés depuis.

La publication de cette volumineuse documentation a mis en lumière la proximité de personnalités issues de la politique, du cinéma et des milieux d’affaires avec Jeffrey Epstein. Parmi les personnes mentionnées figurent des responsables et des figures publiques françaises ; Jack Lang est l’un des rares noms français à s’être exprimé en détail depuis la parution des dossiers. Ses déclarations, rapportées notamment par l’AFP et reprises sur les ondes de RTL, visent à clarifier sa position face aux révélations.

Jack Lang n’a pas contesté sa proximité avec le financier il y a quinze ans, indiquant avoir rencontré Jeffrey Epstein dans des cercles mondains et par l’entremise de Woody Allen. Il décrit l’homme d’affaires, à l’époque de leurs premiers contacts, comme un mécène “passionné d’art et de culture” et dit l’avoir progressivement considéré comme un ami, tout en appelant à la prudence sur l’emploi du terme.

Publicité

Jack Lang détaille son interaction avec Epstein et répond aux critiques

Interrogé sur RTL, Jack Lang a répété qu’il n’avait pas connu Jeffrey Epstein comme un prédateur sexuel et qu’il l’avait rencontré en raison de son rôle apparent de mécène et de soutien aux milieux artistiques. Il a déclaré avoir été “profondément heurté” par l’ampleur des crimes révélés et a dénoncé toute tentative d’exploitation malveillante de ses anciens liens, affirmant qu’il refusait d’être associé aux actes imputés au financier.

Le journaliste Marc-Olivier Fogiel a rappelé qu’Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour des faits de pédocriminalité, une condamnation qui, selon Fogiel, aurait dû être connue de ses connaissances et contacts. En réponse, Jack Lang a admis ne pas avoir suivi la jurisprudence américaine : “Je n’avais pas l’œil tourné vers les jurisprudences américaines”, a-t-il déclaré, confirmant son ignorance des dossiers judiciaires à l’époque où il a fréquenté Epstein.

Pour l’ancien ministre de la Culture, la face sombre du financier n’a été portée au grand jour que plus tard et son appréciation initiale d’Epstein, fondée sur des interactions sociales et culturelles, ne correspondait pas aux crimes qui ont été révélés ultérieurement. Jack Lang a maintenu sa mise au point publique et mis en garde contre toute assimilation automatique de ses relations passées aux actes imputés à Jeffrey Epstein.