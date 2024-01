Ja Rule dévoile son projet de créer une école au Ghana

- Publicité-

Le célèbre rappeur américain Ja Rule s’est engagé de manière décisive en faveur de l’éducation en annonçant son intention de construire une école au Ghana.

L’artiste aux multiples talents a partagé sa vision dans un article, exprimant son désir de contribuer au paysage éducatif de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Plus tôt cette semaine, Ja Rule a annoncé sur X (anciennement Twiter), son intention de construire une école au Ghana. « Je suis en train de construire une école au Ghana et j’ai hâte d’y aller et d’inaugurer les travaux », a-t-il écrit. « Règle, j’adore les enfants !!!« , a-t-il posté sur le réseau social.

I'm also building a school in Ghana can't wait to go and break ground… Rule love the kids!!! 🧡☀️🌅 — Ja Rule (@jarule) January 4, 2024

Ce projet, qui a suscité un enthousiaste et une attente généralisée, intervient après que le rappeur américain a révélé qu’il avait signé un nouveau contrat d’enregistrement « d’une valeur potentielle de cent millions » de dollars. «Je viens de signer mon nouveau contrat avec un label d’une valeur potentielle de cent millions… LFG !!! Merci pour votre amour et à ceux qui détestent SMD », a-t-il annoncé.

Ja Rule says he just signed a new label deal potentially worth $100,000,000 pic.twitter.com/Iqf3Aj07hE — Daily Loud (@DailyLoud) January 4, 2024

Les efforts philanthropiques de Ja Rule

Les efforts philanthropiques de Ja Rule ne se limitent pas à cette récente annonce. Le rappeur avait déjà démontré son soutien à l’éducation en faisant un don de 25 000 $ aux partenaires du HBCU en 2022. En 2018, il s’était associé à Pencils for Promise pour construire une école au Ghana, un projet qui a depuis contribué à scolariser 300 enfants. Les fans et les supporters attendent désormais avec impatience de plus amples détails sur le calendrier d ce nouveau projet.