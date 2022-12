Ivana Knöll: Lionel Messi, le rabat-joie de celle qui fait tourner la tête des qataris

C’est un coup dur pour la jolie Ivana Knöll qui n’a pas fini de faire tourner les têtes dans les tribunes des stades de la Coupe du monde 2022. Si l’Albiceleste de Lionel Messi a pu écraser son équipe en demi-finales, la plus célèbre du Mondial aura encore la petite finale pour ses « spectacles ».

Depuis le début du mondial, elle exhibe son damier blanc et rouge dans les stades du Qatar, avec joie et sourire. Mais, Ivana Knöll, la supportrice croate qui fait le buzz depuis le début de la compétition par ses tenues aura connu une soirée difficile ce mardi 13 décembre.

En effet, l’équipe qu’Ivana Knöll supporte, la Croatie, a été écrasé par l’Albiceleste de Lionel Messi. Un coup dur Ivana Knöll considérée comme la plus grande fan des Modrić, Perišić et Cie. Ivana Knöll et les valeureux Croates devront se contenter d’une petite finale et d’une potentielle troisième place samedi prochain. Une dernière occasion pour la mannequin croate de 30 ans d’offrir gracieusement ses « spectacles » avec ses minijupes et ses décolletés plongeants.

Depuis le début du mondial, Ivana Knöll avait toujours moins de tissu sur elle – robe courte, haut de maillot de bain, minishort en jean, soutien-gorge en latex – et toujours plus de spectateurs réclamant des selfies avec elle. Sans compter les photographes des agences qui ont très vite su repérer ses habillements à damier blanc et rouge dans les gradins. La mannequin porte, en fait, des pièces de sa propre marque, Wearknolldoll. Elle n’a pas réellement suivi les consignes de l’office de tourisme local qui recommandait «aux hommes et aux femmes de s’assurer que leurs épaules et leurs genoux sont couverts.»