Italie: vers un All Star Game en Serie A ?

Interrogé par l’agence de presse ANSA et Sky Italia, Lorenzo Casini, le président de la Serie A a confié que la Ligue allait étudier la possibilité d’organiser un All Star Game.

L’idée d’un All star Game, un événement sportif typiquement américain qui réunit les meilleurs joueurs d’une ligue sportive pour une rencontre de gala, commence par germer en Europe. “Nous pensons que l’on pourrait facilement organiser un ‘All-Star Game’ opposant une équipe du Nord contre une du Sud et cela pourrait bénéficier financièrement à l’ensemble de la Premier League”, a lâché en début de semaine Todd Boehly, le nouveau boss de Chelsea.

Si Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool s’est montré très hermétique par rapport à cette proposition, l’idée pourrait se concrétiser dans une autre ligue de football européenne. En effet, interrogé par l’agence de presse ANSA et Sky Italia à ce sujet, Lorenzo Casini, le président de la Serie A, a confié :

«l’idée d’un All Star Game de Serie A mérite attention. Dans les prochaines semaines, nous étudierons le projet et évalueront tous les avantages et les inconvénients avec un timing relatif. Je me souviens encore avec émotion du match Europe-Reste du monde en août 1982, avec nos Zoffs, Tardelli, Rossi et surtout Antognoni qui ont mieux joué que Platini et Zico, également sur le terrain.

Nous devons retrouver cet esprit, en impliquant les clubs, les présidents, les dirigeants sportifs et les entraîneurs, et bien sûr aussi les journalistes et les fans. On a l’intention d’étudier un projet et de le présenter à l’Assemblée. Mais de nombreux aspects doivent être pris en compte, du calendrier au format, etc…La Serie A doit aussi représenter un modèle pour les générations futures».

Une idée qui semble intéressante sur le papier, surtout financièrement, mais qui chargerait davantage le calendrier déjà infernal des joueurs, ces dernières années. Reste à savoir si les acteurs du football italiens seront partants pour un All Star Game dans leur championnat.