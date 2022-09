Italie: une femme va diriger un match de Série A ce dimanche, une première

Ce dimanche, Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrera l’affiche entre Sassuolo et la Salernitana lors de la huitième journée de Serie A. Ce sera la première fois de toute l’histoire du championnat italien, qu’une femme dirigera une rencontre.

La Serie A va connaître une première historique pour son arbitrage ce dimanche. En effet, Maria Sole Ferrieri Caputi dirigera le match du dimanche 2 octobre, entre Sassuolo et la Salernitana, pour le compte de la huitième journée. C’est la première fois qu’une femme dirigera une rencontre de Série A dans toute l’histoire du championnat.

Très peu expérimentée, la jeune arbitre de 32 ans a dirigé jusqu’ici, 23 matchs en Série C, 3 en Serie B et 1 en Coupe d’Italie. C’était entre Cagliari et Cittadella en huitièmes de finale la saison dernière. Elle sera donc jetée dans le grand bain au plus haut niveau du football italien ce weekend. D’après une information du Corriere Dello Sport, cette décision d’attribuer cette rencontre à Maria Sola Ferrieri Caputi est quelque peu précipitée.

Le média italien avance que la nomination de l’arbitre pour la Coupe du monde des moins de 17 ans (11-30 octobre), ordonnée par Pierluigi Collina, a poussé la Série A à faire ce choix. Selon la même source, Maria Sola Ferrieri Caputi aurait dû être programmée plus tard dans l’année, dans le courant du mois de novembre. Si la rencontre en elle-même n’est pas la plus attractive du championnat, les yeux seront rivés sur la pelouse de Sassuolo pour suivre la performance de l’arbitre de 32 ans.