Italie : un tramway déraille à Milan, au moins un mort et une vingtaine de blessés

Un tramway a quitté ses rails à Milan le vendredi 27 février et a percuté la façade d’un immeuble, provoquant la mort d’une personne et blessant une vingtaine d’autres, a déclaré un responsable de la préfecture de police à l’AFP.

Un tramway a quitté ses rails à Milan le vendredi 27 février et a percuté la façade d’un immeuble, provoquant la mort d’une personne et blessant une vingtaine d’autres, a déclaré un responsable de la préfecture de police à l’AFP.

Les circonstances exactes du déraillement ne sont pas encore établies. L’accident survient alors que la ville accueille actuellement sa Fashion Week, événement toujours en cours dans la capitale lombarde.

Sur place, les équipes de secours se sont rapidement mobilisées : plusieurs ambulances ont été aperçues et des personnels médicaux prennent en charge les victimes, selon le journaliste de l’AFP présent au lieu de l’accident.

Publicité

Les autorités locales ont pour l’heure publié un bilan provisoire et aucune hypothèse officielle sur les causes n’a été confirmée publiquement.

Intervention des secours et perspectives

Les services de police et de secours ont sécurisé la zone afin de faciliter l’évacuation des blessés et d’empêcher tout nouvel incident. Les victimes ont été dirigées vers des établissements hospitaliers de la ville pour y recevoir des soins.

Des précisions supplémentaires sont attendues dans les prochaines heures : les enquêteurs devront déterminer les facteurs ayant conduit au déraillement et les autorités communiqueront les éléments nouveaux au fur et à mesure de l’avancée des investigations.