Italie: un Boeing 747, l’un des plus gros avions au monde, perd une roue au décollage (Vidéo)

Mardi 11 octobre 2022 à l’aéroport de Taranto-Grottaglie, en Italie, un Boeing 747 Dreamlifter de la compagnie cargo Atlas Air a perdu une roue au moment de décoller vers Charleston, aux États-Unis.

Un incident peu fréquent s’est déroulé au décollage d’un Boeing 747 Dreamlifter à l’aéroport italien de Grottaglie, mardi. L’avion cargo qui s’envolait à destination de Charleston (États-Unis) a perdu une roue lors de la phase de décollage. Le train d’atterrissage d’une centaine de kilos s’est retrouvé après plusieurs rebonds, dans un vignoble situé en bout de piste.

747 Dreamlifter operated by Atlas Air loses a main gear wheel on departure from Taranto-Grottaglie Airport in Italy. The aircraft is still in the air enroute to Charleston Airport in the U.S. https://t.co/0xugG9gbh5



📹 The Gazzetta Mezzogiorno pic.twitter.com/LqoL8GfU2f