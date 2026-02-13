Italie : Sommet Afrique-Italie 2026 état d’avancement du plan Mattei

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se rend ce 13 février 2026 dans la capitale éthiopienne, à la veille du Sommet de l’Union africaine (UA). Sa visite est programmée pour prendre part au deuxième Sommet consacré aux relations entre l’Afrique et l’Italie.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se rend ce 13 février 2026 dans la capitale éthiopienne, à la veille du Sommet de l’Union africaine (UA). Sa visite est programmée pour prendre part au deuxième Sommet consacré aux relations entre l’Afrique et l’Italie.

Cette rencontre survient deux ans après l’annonce du début de la mise en œuvre d’une initiative italienne destinée au continent africain. L’objectif affiché de cette étape diplomatique est de renforcer ce que Rome présente comme sa stratégie africaine, connue sous le nom de « plan Mattei ».

Le plan Mattei repose sur un engagement financier dont le montant dépasse légèrement cinq milliards d’euros. Cette enveloppe est prévue pour être déployée sur une période de trois ans afin de soutenir des projets dans quatorze pays africains.

Publicité

Selon les éléments communiqués, l’utilisation de ces fonds vise à financer des initiatives réparties à travers ces quatorze États. La finalité déclarée de l’opération est double : réduire l’afflux de migrants vers l’Italie et créer de nouvelles perspectives pour les entreprises italiennes désireuses d’investir ou de développer des partenariats sur le continent.

La participation de la chef du gouvernement italien à ce deuxième Sommet Afrique-Italie s’inscrit donc dans le cadre de cette stratégie, visant à concrétiser les engagements financiers annoncés et à favoriser des liens économiques accrus entre l’Italie et les pays ciblés par le plan.