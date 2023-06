Italie: Silvio Berlusconi, l’ancien Premier ministre surnommé « l’immortel », est mort

- Publicité-

L’ancien premier ministre italien Silvio Berlusconi est mort lundi à Milan, à l’âge de 86 ans, annoncent plusieurs médias itlaiens dont le Corriere Della Serra.

Silvio Berlusconi, qui a fait fortune dans les médias avant d’entrer en politique, est mort à 86 ans lundi des suites d’une leucémie chronique, selon son entourage. Surnommé « l’immortel » pour sa longévité en politique, l’ancien président du conseil italien, sénateur et homme d’affaires, qui a profondément marqué le paysage politique de son pays, avait été de nouveau admis vendredi à l’hôpital San Raffaele de Milan où il a séjourné de multiples fois. Il en était sorti il y a seulement trois semaines après avoir été hospitalisé pour une infection pulmonaire.

Silvio Berlusconi a subi une opération du cœur en 2016, a souffert d’un cancer de la prostate et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis qu’il a contracté le COVID-19 en 2020.

L’un des hommes les plus riches d’Italie

Membre de la loge maçonnique P2 , où frayent membres de la Mafia et ecclésiastiques du Vatican, son parrain en politique est le socialiste Bettino Craxi. En 1978, Berlusconi achète une télévision locale câblée. La loi lui interdit de diffuser sur tout le territoire mais il la contourne en transmettant en même temps le même programme depuis une multitude d’émetteurs locaux. Canale 5 vient de naître. Elle sera à l’origine de la révolution culturelle qui bouleverse l’Italie avec ses jeux en tous genres et ses pin-up dévêtues dans une société encore puritaine.

Silvio Berlusconi, le milliardaire italien et magnat de la presse, quatre fois Premier ministre, a balayé du revers de la main une série de batailles juridiques et de scandales sexuels pour dominer la vie publique de son pays pendant plus de deux décennies.