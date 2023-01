Italie: Matteo Messina Denaro, le mafieux le plus recherché, arrêté après 30 ans de cavale

Matteo Messina Denaro, Considéré comme l’un des chefs de Cosa Nostra, recherché depuis 30 ans et condamné à la perpétuité à plusieurs reprises, a été interpellé par les carabiniers dans « une structure sanitaire » à Palerme. Il était en fuite depuis 1993.

Le mafieux le plus recherché d’Italie, le Sicilien Matteo Messina Denaro, en cavale depuis 30 ans, a été arrêté à Palerme, en Sicile, a annoncé lundi 16 janvier le vice-Premier ministre Matteo Salvini. À 60 ans, ce membre de la pègre connu sous le nom de la « Pieuvre » est considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de la Cosa Nostra : Toto Riina et Bernardo Provenzano, respectivement morts en prison en 2016 et 2017.

« Après 30 ans de fuite, le superboss Matteo Messina Denaro a été arrêté. C’est avec une grande émotion que je remercie les femmes et les hommes de l’État qui n’ont jamais abandonné, confirmant la règle que tôt ou tard même les plus grands criminels en fuite sont arrêtés », a réagi sur WhatsApp le vice Premier ministre italien.

La cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni, a salué de son côté « une grande victoire de l’État qui démontre qu’il ne se rend pas face à la mafia ». Du côté de la présidence, Sergio Mattarella a exprimé toutes « ses félicitations » aux forces de l’ordre. Dans les années 1980, son frère Piersanti, à l’époque président de la région sicilienne, avait été abattu par la pègre.

Matteo Messina Denaro a été arrêté dans une clinique de Palerme, selon le général des carabiniers Pasquale Angelosanto dans une déclaration vidéo distribuée à la presse. « Aujourd’hui, 16 janvier, les carabiniers (…) ont arrêté le fugitif Matteo Messina Denaro à l’intérieur d’une structure sanitaire à Palerme où il s’était rendu pour suivre des thérapies cliniques », a-t-il précisé. Selon les agences de presse italiennes, il s’agit de la clinique La Maddalena où il était soigné, sous un nom d’emprunt, pour un cancer du côlon.