Italie: Mario Balotelli victime d’un accident de voiture

L’ancien international italien, Mario Balotelli, a été victime d’un accident de voiture à Brescia en Lombardie, jeudi soir. L’attaquant aurait cependant refusé de se soumettre à l’alcootest.

Plus de peur que de mal pour Mario Balotelli. L’ancien international italien a été victime d’un accident de voiture dans les rues de Brescia en Lombardie, jeudi soir. L’attaquant du club turc d’Adana Demirspor et son Audi ont quitté la route et se sont violemment écrasés contre un mur.

Du même Pays:

L’attaquant a été assisté sur place par des équipes médicales d’urgence, est sorti indemne mais aurait refusé de se soumettre à l’alcootest, selon la presse locale.

Balotelli a fait son retour en Turquie en septembre dernier, dans le club d’Adana Demirspor, après un passage au FC Sion (Suisse), marqué par de nombreuses frasques extra-sportives.