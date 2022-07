Italie: l’international français Tiémoué Bakayoko arrêté par erreur par la police

Indignation après l’arrestation par erreur de l’international en Italie. Tiémoué Bakayoko, le milieu de terrain français de l’AC Milan, a été victime d’une arrestation musclée par la police italienne avant qu’elle ne se rende compte de son erreur.

Les réactions fusent ce lundi sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo, montrant l’arrestation de l’international français et milieu défensif du Milan AC, par la police italienne. Sur la séquence, on voit clairement le footballeur être plaqué contre une voiture avant d’être fouillé par un policier tandis qu’une de ses collègues braque son arme sur le passager resté dans la voiture.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

