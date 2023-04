Italie: L’ex premier ministre Silvio Berlusconi en soins intensifs pour un problème cardiaque

- Publicité-

Le magnat, Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre italien âgé de 86 ans, a été admis en soins intensifs pour une complication cardiaque, a-t-on appris mercredi de source sûre.

L’ancien chef du gouvernement italien a été transféré à l’unité de chirurgie cardiaque de l’hôpital San Raffaele situé dans la ville de Milan au nord de l’Italie. Des médias italiens rapportent qu’il a subi une tomodensitométrie et doit subir des examens supplémentaires. « Il est en soins intensifs en raison d’un problème d’infection qui n’a pas été résolu. Mais il parle », a confirmé le ministre des affaires étrangères, Antonio Tajani. Selon les médias locaux, l’état du dirigeant politique, qui présentait à son arrivée « des difficultés respiratoires », serait « actuellement stable ».

Silvio Berlusconi, dont le parti de droite Forza Italia fait partie de la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni, a été hospitalisé plusieurs fois récemment, dont une dernière fois la semaine dernière après des examens de routine. Après sa sortie, il avait publié un message sur les réseaux sociaux indiquant qu’il était déjà au travail et prêt à s’engager pour le bien de l’Italie. Dimanche, il avait également posté une photo de lui devant un jardin de tulipes dans sa magnifique villa d’Arcore, en Lombardie.

En janvier 2022, Silvio Berlusconi avait été hospitalisé au San Raffaelle pour une infection urinaire, et en avril 2021, il avait passé plus de trois semaines à l’hôpital pour traiter des « séquelles » du Covid-19 qu’il avait contracté en septembre 2020. En 2016, il avait subi une importante opération à cœur ouvert, et au printemps 2019, il avait été opéré pour une occlusion intestinale. En 1997, il avait également été opéré pour une tumeur maligne à la prostate.