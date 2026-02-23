Italie : JO 2026 extinction des vasques olympiques à Milan et Cortina

Dimanche 22 février 2026, à Milan et Cortina, les dernières flammes des vasques olympiques se sont éteintes, mettant fin au rendez‑vous des Jeux d’hiver après un peu plus de quinze jours de compétitions intenses.

La cérémonie de clôture a refermé le chapitre sportif ouvert au début de la quinzaine, ponctuée d’émotions, d’acclamations pour les athlètes et de moments de partage entre délégations et spectateurs venus suivre les épreuves.

Le parcours de la flamme ne s’arrêtera pas là : en 2028, le signal symbolique sera rallumé sur le site historique d’Olympie, en Grèce, pour lancer un relais destiné aux Jeux d’été de Los Angeles.

Quant à la prochaine édition hivernale, elle est programmée en 2030 dans les massifs des Alpes françaises, qui prépareront déjà les infrastructures et l’accueil des délégations à venir.

Héritage et suites immédiates

Au‑delà des médailles et des records, ces Jeux laissent des traces visibles dans les villes hôtes : aménagements sportifs, investissements en matériel et retombées touristiques entreront désormais dans les bilans locaux et nationaux.

Les prochains mois seront consacrés à l’évaluation des impacts, à la maintenance des installations et à la capitalisation des expériences acquises, pendant que organisateurs et responsables sportifs se tournent vers les échéances de 2028 et 2030.