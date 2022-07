Italie: choquée par la scène, une religieuse interrompt un baiser entre deux femmes (Vidéo)

Dans les rues de Naples, une religieuse a été choquée par les poses de deux mannequins lors d’un shooting photo. La nonne s’est interposée entre les deux femmes qui s’embrassaient en pleine rue.

La bonne sœur n’a pas apprécié que les actrices Serena de Ferrari et Kyshan Wilson s’embrassent pour un shooting photo, à Naples. La scène publiée le 17 juillet sur un compte Facebook consacré à la cité napolitaine s’est déroulée dans les quartiers espagnols de la ville italienne. Deux mannequins ont été interrompues par une religieuse choquée du baiser entre les deux femmes.

Alors que les deux femmes s’embrassaient pour la photo, la religieuse arrive et sépare les jeunes femmes en lançant : « Que faites-vous ? C’est le diable… ». Visiblement perturbée par la scène, la religieuse avait du mal à comprendre pourquoi ce baiser avait lieu.

Lundi 18 juillet, l’actrice italienne Serena de Ferrari a posté la vidéo sur son compte Instagram, légendée : “Dieu n’aime pas la communauté LGBT.” Sur ces images amateur capturées par une maquilleuse présente, on voit De Ferrari aux côtés de l’actrice Kyshan Wilson en pleine séance photo dans les rues de Naples, pour le prochain numéro du magazine Not Yet.