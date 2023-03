Italie: 02 morts dans une collision entre deux avions militaires

Deux pilotes de l’armée de l’air italienne sont décédés lorsque leurs deux avions se sont heurtés en vol non loin de Rome en fin de matinée, a indiqué mardi, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni dans un communiqué.

Les deux pilotes participaient à une mission d’entraînement mardi lorsque leurs deux avions, de type U-208, se sont heurtés en vol non loin de Rome en fin de matinée. L’un des appareils s’est écrasé au milieu d’un champ, et l’autre près d’un quartier résidentiel.

« La nouvelle de la mort de deux pilotes de l’armée de l’air dans un accident aérien qui s’est produit à Guidonia, près de Rome, nous remplit de tristesse », a indiqué mardi la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni dans un communiqué, adressant ses condoléances à leurs familles et à l’armée de l’air.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg