Israël : vise à imposer « un changement démographique permanent » en Cisjordanie et à Gaza, selon l’ONU

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé, lors d’un discours prononcé à Genève le jeudi 26 février 2026, une dynamique selon lui préoccupante dans les territoires palestiniens occupés. Il a affirmé que les mesures israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza poursuivent un objectif qui dépasse des opérations sécuritaires ponctuelles.

Selon M. Türk, l’ensemble des actions israéliennes laisse apparaître une volonté d’amener une transformation démographique durable dans ces zones. Cette lecture des événements l’amène à évoquer des craintes sérieuses autour d’un possible nettoyage ethnique, formule qu’il a utilisée pour qualifier les risques auxquels sont confrontées les populations affectées.

Le responsable onusien a aussi chiffré l’impact humain de ces opérations : dans le nord de la Cisjordanie, les raids et déplacements militaires menés depuis plus d’un an auraient contraint environ 32 000 Palestiniens à quitter leur domicile. Ce bilan, a-t-il précisé, témoigne d’un déplacement massif et prolongé de populations civiles.

Ces observations concernent tant la Cisjordanie que la bande de Gaza, où, d’après ses propos, les conséquences des actions israéliennes s’inscrivent dans la durée et modifient la composition et la vie des communautés palestiniennes.

Constats et portée des déclarations

Les déclarations du Haut-Commissaire mettent en relief le caractère politique et structurel qu’il attribue à ces opérations, au-delà de leur dimension militaire immédiate. En soulignant la persistance des déplacements et le nombre élevé de personnes affectées, Volker Türk a voulu alerter sur les répercussions à long terme pour la démographie et les droits fondamentaux dans les territoires occupés.

En s’exprimant depuis Genève, il a cherché à attirer l’attention de la communauté internationale sur la gravité de la situation humaine et juridique, en insistant sur la nécessité d’examiner les conséquences de ces politiques pour les populations civiles et le respect des normes internationales.