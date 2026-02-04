Israël : Neuf morts dans des frappes israéliennes à Gaza après des tirs ayant blessé un officier

Mercredi 4 février, des raids menés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plusieurs victimes, a indiqué la Défense civile locale. Les secours ont recensé neuf morts à la suite des frappes, parmi lesquels figurent des enfants.

Les équipes d’urgence, qui dépendent des autorités locales, précisent que trois des personnes tuées étaient des mineurs et que 31 autres ont été blessées. Les attaques ont touché des secteurs situés au nord comme au sud du territoire, provoquant de nouvelles tensions et des interventions des services de santé et des pompiers.

Selon un communiqué militaire, les opérations israéliennes étaient une riposte après que des tirs visant des soldats ont gravement blessé un officier. L’armée a décrit ses ripostes comme « précises », affirmant avoir visé des groupes responsables des coups de feu.

Contexte et précisions