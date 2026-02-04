Israël : Neuf morts dans des frappes israéliennes à Gaza après des tirs ayant blessé un officier
Mercredi 4 février, des raids menés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plusieurs victimes, a indiqué la Défense civile locale. Les secours ont recensé neuf morts à la suite des frappes, parmi lesquels figurent des enfants.
Mercredi 4 février, des raids menés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plusieurs victimes, a indiqué la Défense civile locale. Les secours ont recensé neuf morts à la suite des frappes, parmi lesquels figurent des enfants.
Les équipes d’urgence, qui dépendent des autorités locales, précisent que trois des personnes tuées étaient des mineurs et que 31 autres ont été blessées. Les attaques ont touché des secteurs situés au nord comme au sud du territoire, provoquant de nouvelles tensions et des interventions des services de santé et des pompiers.
Selon un communiqué militaire, les opérations israéliennes étaient une riposte après que des tirs visant des soldats ont gravement blessé un officier. L’armée a décrit ses ripostes comme « précises », affirmant avoir visé des groupes responsables des coups de feu.
Contexte et précisions
La Défense civile qui publie ces bilans est l’organisme de secours en place dans la bande de Gaza et relève des autorités locales. Du côté israélien, les responsables militaires ont mis en avant une logique de réponse directe aux attaques subies par leurs forces. Les informations disponibles proviennent principalement des communiqués officiels des deux parties, et la situation sur le terrain reste tendue alors que les secours continuent d’évacuer les blessés et d’évaluer l’ampleur des dégâts matériels.