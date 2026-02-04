Benin Web TV
LIVE

Israël : Neuf morts dans des frappes israéliennes à Gaza après des tirs ayant blessé un officier

Mercredi 4 février, des raids menés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plusieurs victimes, a indiqué la Défense civile locale. Les secours ont recensé neuf morts à la suite des frappes, parmi lesquels figurent des enfants.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
242vues
Israël : Neuf morts dans des frappes israéliennes à Gaza après des tirs ayant blessé un officier
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Mercredi 4 février, des raids menés par l’armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plusieurs victimes, a indiqué la Défense civile locale. Les secours ont recensé neuf morts à la suite des frappes, parmi lesquels figurent des enfants.

Les équipes d’urgence, qui dépendent des autorités locales, précisent que trois des personnes tuées étaient des mineurs et que 31 autres ont été blessées. Les attaques ont touché des secteurs situés au nord comme au sud du territoire, provoquant de nouvelles tensions et des interventions des services de santé et des pompiers.

Selon un communiqué militaire, les opérations israéliennes étaient une riposte après que des tirs visant des soldats ont gravement blessé un officier. L’armée a décrit ses ripostes comme « précises », affirmant avoir visé des groupes responsables des coups de feu.

Publicité

Contexte et précisions

La Défense civile qui publie ces bilans est l’organisme de secours en place dans la bande de Gaza et relève des autorités locales. Du côté israélien, les responsables militaires ont mis en avant une logique de réponse directe aux attaques subies par leurs forces. Les informations disponibles proviennent principalement des communiqués officiels des deux parties, et la situation sur le terrain reste tendue alors que les secours continuent d’évacuer les blessés et d’évaluer l’ampleur des dégâts matériels.

Articles liés

États-Unis/Iran : Pour Donald Trump, Ali Khamenei « devrait se faire beaucoup de soucis »Suède : cinq hommes inculpés pour un triple meurtre commis en avril dans un salon de coiffureCuba : risque d’effondrement humanitaire lié à la pénurie de pétrole, prévient l’ONUÉtats-Unis : le Washington Post annonce un plan de licenciements substantiel dans sa rédaction
Merci pour votre lecture — publicité