Israël mène un vaste exercice militaire pour un « scénario » face à son ennemi juré, l’Iran

L’armée israélienne a mené cette semaine un vaste exercice militaire, a indiqué jeudi l’armée israélienne qui se prépare à différents «scénarios» face à son ennemi juré, l’Iran.

Des dizaines d’avions de chasse de l’armée israélienne ont effectué des manœuvres en mer Méditerranée, mardi soir, lors d’un exercice de simulation de frappes contre les structures nucléaires iraniennes. Selon un communiqué transmis par l’armée israélienne, mercredi, l’exercice a compris « un vol longue distance, un réapprovisionnement en carburant et des frappes sur des cibles éloignées ».

Selon une information de le « Times of Israel« , cet exercice – entrepris dans le cadre de l’exercice majeur appelé « les Chariots de Feu » – simulerait une frappe à grande échelle en Iran, et notamment contre les structures nucléaires. L’entraînement des « Chariots de feu », qui impliquent presque toutes les branches de l’armée israélienne, s’est concentré sur la préparation à la guerre sur la frontière nord d’Israël, notamment contre le groupe terroriste du Hezbollah, qui est soutenu par l’Iran, au Liban.

Exercice reporté à cause de la guerre de Gaza

L’armée israélienne devait tenir en mai 2021 un exercice fondé sur le scénario d’un conflit avec les Palestiniens qui s’étendrait à la frontière nord avec le Liban et la Syrie voire au-delà, mais il a été reporté à cause de la guerre de Gaza.

Après un an de retard, les militaires israéliens ont lancé l’exercice pour se préparer à des combats «proches et lointains», avec notamment mardi un exercice mené par des dizaines d’avions de combat au-dessus de la mer Méditerranée qui ont effectué des vols «longue distance», de «ravitaillement» et des «frappes de cibles éloignées».

Au vu des incertitudes planant sur la réintégration de l’Iran au sein de l’accord nucléaire de 2015, dans un contexte de négociations qui se trouvent dans l’impasse depuis longtemps avec les États-Unis, l’armée israélienne a redoublé d’efforts en 2021 pour se doter d’un niveau de menace militaire crédible contre les installations nucléaires de Téhéran.

Au début de l’année 2021, le chef d’état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, a annoncé avoir demandé à l’armée d’élaborer de nouveaux plans d’attaque contre l’Iran. Au mois de septembre de la même année, Kohavi a déclaré que l’armée avait « fait des progrès considérables » dans ses préparations contre le programme nucléaire de Téhéran.