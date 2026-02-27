Israël : Marco Rubio en visite le 2 mars pour discuter de l’Iran

Le sénateur républicain Marco Rubio se rendra en Israël le lundi 2 mars pour une visite axée principalement sur la question iranienne, a indiqué une source du département d’État. Ce déplacement survient alors que Washington maintient publiquement la possibilité d’un recours à la force contre Téhéran, augmentant la tension autour du dossier.

Tommy Pigott, porte-parole adjoint du département d’État, a précisé que Rubio abordera « une série de priorités régionales », en citant explicitement l’Iran et le Liban, ainsi que les démarches en cours relatives à la mise en œuvre du plan de paix en vingt points proposé par le président Trump pour la bande de Gaza.

La visite intervient dans un contexte diplomatique délicat : les relations entre les puissances régionales et la dynamique sécuritaire du Moyen-Orient restent au cœur des préoccupations américaines et israéliennes. Le signal envoyé par Washington sur l’éventualité d’une intervention militaire accentue l’urgence des discussions prévues.

Pigott, qui représente le porte-parolat adjoint du département d’État, a ainsi résumé les axes que Rubio entendra développer lors de son séjour, sans pour autant détailler l’agenda précis des rencontres programmées.

Enjeux et points de discussion attendus

Au-delà de l’Iran, les responsables américains semblent vouloir rapprocher leurs positions avec Tel-Aviv sur plusieurs dossiers régionaux sensibles, notamment la situation au Liban et la sécurité de Gaza. L’accent sera mis sur la coordination politique et les moyens diplomatiques visant à stabiliser des zones marquées par des tensions persistantes.

Les autorités n’ont pour l’instant pas communiqué la liste des interlocuteurs israéliens que Rubio rencontrera ni le calendrier exact de ses entretiens. L’attention restera toutefois tournée vers la teneur des échanges, qui pourraient influer sur la trajectoire des initiatives américaines dans la région.