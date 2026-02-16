Israël : Le chef de l’ONU appelle à revenir immédiatement sur les mesures foncières en Cisjordanie occupée

Le chef de l’ONU a lancé un appel pressant à Israël pour qu’il annule sans délai les décisions foncières prises récemment en Cisjordanie occupée. Dans un message ferme, il a estimé que ces mesures risquent d’aggraver les tensions et de compromettre durablement les perspectives de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Sans entrer dans le détail des actes administratifs en question, le responsable onusien a rappelé que toute modification de l’usage ou du statut des terres en territoire occupé soulève des enjeux humanitaires et juridiques importants. Selon lui, les décisions qui affectent les propriétés, l’accès aux terres et aux ressources doivent être réexaminées à la lumière des obligations internationales.

Le ton de l’ONU reflète une préoccupation quant aux conséquences directes sur les populations civiles: risques d’évictions, perturbations des moyens de subsistance et détérioration des conditions de vie pour les communautés palestiniennes. L’appel invite à prévenir toute mesure qui pourrait produire des déplacements forcés ou accroître la vulnérabilité des habitants.

Par ailleurs, l’instance onusienne a souligné que de telles initiatives foncières peuvent saper la confiance nécessaire à la reprise d’un processus politique et rendre plus difficile la recherche d’une solution négociée. La dimension symbolique et concrète de la terre en Cisjordanie en fait un sujet particulièrement sensible dans le contexte du conflit.

Exigences diplomatiques et perspectives immédiates

Dans son intervention publique, le chef de l’ONU demande un retour sur ces mesures «immédiat», tout en appelant au dialogue entre les parties concernées et à la transparence des décisions administratives. Il a également insisté sur l’importance du respect du droit humanitaire et des résolutions internationales qui encadrent les situations d’occupation.

Des acteurs internationaux et des organisations de défense des droits ont été invités, implicitement, à suivre de près l’évolution de la situation et à exercer des pressions diplomatiques pour éviter une escalade. L’appel vise autant à limiter les effets à court terme des mesures foncières qu’à préserver un cadre propice à des discussions politiques ultérieures