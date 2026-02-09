Israël : l’armée affirme avoir tué quatre combattants palestiniens sortant d’un tunnel à Rafah

Le 9 février, l’armée israélienne a annoncé avoir abattu quatre combattants palestiniens près de Rafah, à l’extrémité sud de la bande de Gaza. Selon le communiqué militaire, ces individus sont sortis d’un tunnel et ont ouvert le feu en direction de soldats déployés sur place.

Le 9 février, l’armée israélienne a annoncé avoir abattu quatre combattants palestiniens près de Rafah, à l’extrémité sud de la bande de Gaza. Selon le communiqué militaire, ces individus sont sortis d’un tunnel et ont ouvert le feu en direction de soldats déployés sur place.

Les forces israéliennes expliquent avoir riposté et neutralisé les assaillants. Dans son annonce, l’armée relate les faits en précisant que l’intervention a visé des personnes armées qui avaient fait usage de tirs contre ses éléments.

Le même communiqué accuse cet incident de constituer une violation manifeste du cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, dénonçant ainsi un manquement grave aux engagements pris lors de l’accord.

Publicité

Contexte local

Rafah, située à l’extrémité méridionale de la bande de Gaza, est régulièrement le théâtre d’opérations souterraines, les réseaux de tunnels y étant un mode d’action connu des groupes armés dans la région. Ces passages souterrains compliquent les opérations et constituent un point de tension récurrent entre les parties en présence.

Les autorités militaires israéliennes insistent sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu, tandis que tout incident de ce type risque d’attiser de nouvelles escarmouches et de fragiliser un fragile calme. La situation reste sous haute surveillance, les déclarations des forces étant souvent suivies d’observations et de réactions diplomatiques et locales.