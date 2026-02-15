Israël : Gaza — la Défense civile annonce onze morts dans des frappes israéliennes depuis l’aube

Les équipes de la Défense civile à Gaza font état d’au moins onze personnes tuées depuis le petit matin de dimanche, malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, en place depuis le 10 octobre. Ce bilan, communiqué par les services locaux de secours, correspond à des frappes survenues après l’aube.

De son côté, l’armée israélienne assure avoir mené des ripostes en réaction à ce qu’elle décrit comme une « violation » du cessez-le-feu imputée au mouvement islamiste palestinien, ciblant particulièrement le nord de l’enclave. Les autorités militaires présentent ces opérations comme des mesures de rétorsion.

La Défense civile — organisme assurant les premiers secours sous l’autorité du Hamas — précise que l’une des frappes a touché une tente où étaient rassemblées des personnes déplacées dans la partie nord de la bande de Gaza, tandis qu’une autre a frappé des zones situées au sud du territoire. Les équipes de secours sont intervenues sur les lieux pour prendre en charge les blessés et évacuer les victimes.

Enjeu humanitaire et tensions persistantes

Dans un contexte déjà marqué par des déplacements massifs et des structures sanitaires saturées, ces nouveaux incidents soulignent la vulnérabilité des civils entassés dans des camps improvisés. Les organisations locales de secours, souvent débordées, multiplient les interventions pour répondre aux besoins urgents en soins et en abris.

Alors que le cessez-le-feu devait réduire les hostilités et permettre un accès humanitaire plus large, ces épisodes de violence rappellent que la situation reste volatile et que le respect des accords sur le terrain est loin d’être assuré.