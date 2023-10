Israël approuve la mobilisation de 360 000 réservistes dans un contexte de tensions persistantes

Le gouvernement israélien a donné son aval pour la mobilisation de 360 000 réservistes, marquant des préparatifs militaires en réponse à l’escalade avec les factions palestiniennes dans la Bande de Gaza et aux tensions aux frontières libanaises. Parallèlement, des centaines de soldats israéliens en Europe ont été rapatriés pour renforcer les forces en Israël.

Le gouvernement israélien a approuvé mardi la mobilisation de jusqu’à 360 000 soldats de réserve, signalant une intensification des préparatifs militaires face à l’escalade des tensions. Cette décision survient en réponse à l’escalade militaire avec les factions palestiniennes dans la Bande de Gaza et aux tensions persistantes le long des frontières libanaises.

La Société de radiodiffusion publique israélienne a qualifié cette mobilisation de pas significatif “dans la voie d’une longue campagne militaire”. L’armée israélienne a également annoncé le retour de centaines de soldats en Europe au cours des dernières heures pour renforcer les forces en Israël.

Selon un communiqué de l’armée israélienne, “dans le cadre des efforts pour rassembler des forces supplémentaires, les avions Rhino et Samson de l’armée de l’air ont transporté des centaines de militaires israéliens en provenance de divers pays européens vers Israël”. Ce processus de rapatriement est coordonné par plusieurs départements de l’armée israélienne ainsi que le ministère des Affaires étrangères.

Les tensions se sont intensifiées après le lancement de l’opération “Déluge d’Al-Aqsa” par le Hamas et d’autres factions palestiniennes en réponse à ce qu’ils ont qualifié d'”attaques continues” des forces israéliennes et des colons. En riposte, l’armée israélienne a lancé l’opération “Épées de fer”, continuant les raids intensifs dans la Bande de Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens vivent dans des conditions de vie difficiles en raison du blocus israélien en place depuis 2006.