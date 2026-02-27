IShowSpeed fait la promesse d’emmener Cristiano Ronaldo au musée du beurre de karité au Ghana

Dans une vidéo devenue virale, il a indiqué répondre ouvertement aux questions de ses abonnés. Interrogé sur le pays africain où il aimerait présenter Ronaldo, il a déclaré vouloir revenir au Ghana et emmener le footballeur avec lui. Il a précisé qu’il envisageait notamment de faire visiter à Cristiano Ronaldo le musée dédié au beurre de karité afin que ce dernier puisse découvrir ce produit.