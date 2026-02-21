IShowSpeed aperçu en train de prier dans une mosquée au début du Ramadan

Une vidéo devenue virale montre le streamer et créateur de contenu IShowSpeed à l’intérieur d’une mosquée, exécutant la prière (salat) en suivant les gestes d’un imam.

Le vidéogramme a propulsé l’Américain sur les sujets tendance alors qu’il a été diffusé pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan 2026 a commencé le 18 février et le 20 février correspondait au troisième jour de jeûne pour les musulmans.

Avant l’ouverture du mois sacré, le youtubeur avait indiqué son intention de jeûner et exprimé son impatience à l’approche du Ramadan 2026. De nombreux abonnés avaient alors interprété cela comme une curiosité ou une admiration envers la culture islamique, et la nouvelle séquence montrant sa participation aux prières en mosquée a relancé les discussions.

Réactions et précisions

Aucune déclaration officielle de IShowSpeed confirmant une conversion religieuse n’a été publiée à ce jour; la vidéo a cependant suscité de nombreuses spéculations en ligne.

Des membres de sa communauté estiment que cet acte traduit une recherche spirituelle, tandis que d’autres le considèrent comme un geste de respect ou une découverte des pratiques religieuses. Le créateur n’a fait aucune annonce publique concernant un changement de foi.

La vidéo est consultable à cette adresse : https://x.com/i/status/2024454822380888318