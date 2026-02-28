Isabelle Noah accuse Yannick Noah : « Il me tient quasi séquestrée »

Isabelle Noah accuse son frère, l’ex-tennisman et chanteur Yannick Noah , d’avoir spolié l’héritage familial et de la tenir quasi séquestrée sur le domaine familial au Cameroun, des accusations portées après la mort de leur père en 2017 et qui ont donné lieu à des décisions judiciaires locales en faveur des deux sœurs.

Selon les éléments rapportés par nos confrères, les deux petites sœurs, Isabelle et Nathalie, ont saisi la justice camerounaise après le décès de leur père, Zacharie Noah, en 2017. Elles reprochent à Yannick d’avoir procédé à la vente des terres familiales au profit exclusif du frère, une opération que leur avocat juge contraire aux règles successorales locales puisqu’elle constituerait, selon lui, une manière de déshériter les autres enfants.

Maître Bayebec, avocat des deux sœurs, a déclaré que la justice camerounaise leur avait donné raison « sur le plan du droit », tout en soulignant que la partie adverse multipliait les recours et que des blocages persistaient : « Avant de mourir, Zacharie Noah a vendu toutes ses terres à son fils Yannick, ce qui est interdit par la loi car c’est une manière de déshériter ses autres enfants. La justice nous a donné raison sur le plan du droit, mais la partie adverse multiplie les recours, il y a sans doute des pressions sur les juges, et nous ne parvenons pas à faire annuler la vente. »

La justice locale a rendu des décisions favorables aux sœurs, selon leur avocat

Isabelle Noah expose le détail des griefs à l’encontre de son frère. Elle affirme que, dès le décès du patriarche, Yannick s’est proclamé unique héritier et a disposé des biens comme s’ils lui appartenaient entièrement. « De nous avoir volé notre héritage. Au décès de notre père, il nous a expliqué qu’il était l’unique héritier. Il a tout pris et s’est autoproclamé chef de notre village, au Cameroun, en décidant que tout était à lui. Alors, avec ma sœur, on l’a attaqué en justice », a-t-elle expliqué aux médias.

La sœur du chanteur et ancien sportif détaille également des entraves à sa liberté de circulation sur le domaine familial : elle dit être « quasiment séquestrée » sans être enfermée, surveillée en permanence par plusieurs hommes postés à l’extérieur et dépourvue de ressources pour agir. Isabelle affirme par ailleurs que Yannick refuse de se conformer aux convocations judiciaires depuis neuf ans, une situation qui, selon elle, a retardé l’exécution des décisions de justice. Elle ajoute qu’une nouvelle décision judiciaire en 2023 lui a donné raison et l’a incitée à retourner au Cameroun.

Du côté de Yannick Noah, aucune déclaration publique directe n’a été faite par l’intéressé. Ses avocats ont cependant publié un communiqué indiquant que, selon eux, « Isabelle Noah s’est volontairement et temporairement cloîtrée pour cette occasion. Elle est entièrement prise en charge par son frère Yannick, le chef de famille… »