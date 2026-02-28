Isabelle Nanty, immobilisée mais présente au concert des Enfoirés

Isabelle Nanty , grièvement blessée dans un accident de la route le 12 septembre dernier, a fait une apparition publique remarquée lors du dernier concert des Enfoirés, bien qu’encore immobilisée par une orthèse qui maintient sa tête et ses vertèbres.

Isabelle Nanty, grièvement blessée dans un accident de la route le 12 septembre dernier, a fait une apparition publique remarquée lors du dernier concert des Enfoirés, bien qu’encore immobilisée par une orthèse qui maintient sa tête et ses vertèbres.

Passagère d’un VTC qui la ramenait d’un tournage dans le Cantal pour TF1, la comédienne a été victime d’une sortie de route violente sur l’autoroute A10, près du péage de Saint-Arnoult (Yvelines). Le conducteur du véhicule circulait avec un permis invalidé, selon les éléments publiés. Hospitalisée en urgence absolue, Isabelle Nanty a été prise en charge pour des blessures lourdes et placée en convalescence depuis près de six mois.

Depuis l’accident, la production de la nouvelle comédie d’espionnage pour TF1, Marie-Line incognito, est mise en stand-by et l’actrice n’a pas pu reprendre le tournage. Agée de 64 ans, elle avait rejoint la troupe des Enfoirés en 2019 et a souhaité marquer son retour en retrouvant ses camarades lors du spectacle, tout en restant principalement dans le public pour des raisons médicales.

Publicité

Isabelle Nanty est passée à deux doigts de la mort

Au cours de la soirée, Isabelle Nanty est apparue munie d’une minerve et a participé à plusieurs saynètes, notamment en reprenant le rôle de Gladys, la prof d’anglais des Profs, dans une courte scène où elle expliquait ce qu’est un CD. Elle a dit ressentir les effets de son immobilisation : « J’ai une orthèse qui m’immobilise totalement la tête et les vertèbres », a-t-elle expliqué à Alex Lutz, cité par la presse.

Lors d’une intervention sur RTL le 27 janvier, la comédienne s’est exprimée pour la première fois depuis l’accident et a qualifié sa survie de miracle : « Normalement, c’est la mort ou la tétraplégie », a-t-elle déclaré au micro de Marc‑Olivier Fogiel. Les comptes rendus indiquent qu’elle a souffert d’une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, blessure qui a nécessité plusieurs mois d’immobilisation totale afin de maximiser ses chances de survie.

Les apparitions publiques d’Isabelle Nanty ces derniers mois restent encadrées par sa convalescence. Elle a pu retrouver la troupe des Enfoirés le temps de quelques sketches, mais n’a pas participé au concert en tant qu’interprète principal et demeure contrainte par le port d’une orthèse cervicale. Selon ses déclarations, elle est aujourd’hui hors de danger, sans avoir pris de décision définitive quant à un éventuel retour au cinéma et à la télévision.