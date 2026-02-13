Isabelle Morini-Bosc très proche de Vianney depuis la mort de son mari

Isabelle Morini-Bosc traverse une période marquée par des deuils et une réorientation professionnelle visible : après la mort de son époux et celle de sa mère, la journaliste a lancé en 2025 un nouveau rendez‑vous sur la plateforme de streaming Twitch, ISATV, où elle reçoit des personnalités du PAF et diffuse un numéro chaque samedi.

Isabelle Morini-Bosc traverse une période marquée par des deuils et une réorientation professionnelle visible : après la mort de son époux et celle de sa mère, la journaliste a lancé en 2025 un nouveau rendez‑vous sur la plateforme de streaming Twitch, ISATV, où elle reçoit des personnalités du PAF et diffuse un numéro chaque samedi.

Selon les informations fournies dans une interview à France Dimanche, Isabelle Morini‑Bosc a perdu son mari, Alain, qui combattait une leucémie depuis plusieurs années mais est finalement décédé des suites de complications cardiaques. Quelques mois plus tard, elle a également perdu sa mère, Paule. Ces événements personnels ont marqué l’année 2025 de la journaliste.

Après son départ forcé de RTL en octobre dernier, elle a multiplié les initiatives médiatiques : en parallèle de ses apparitions sur la télévision traditionnelle, elle a lancé ISATV sur Twitch, une plateforme de streaming en direct qui lui permet d’accueillir des invités et d’échanger en direct avec un public connecté. Elle a déjà reçu des personnalités comme Michel Drucker et Bernard Montiel, et prévoit de proposer de nouveaux numéros tous les samedis.

Publicité

Rencontres, fidélités et retours télévisés

Dans l’entretien cité, Isabelle Morini‑Bosc revient sur les amitiés qui l’ont soutenue. Elle évoque notamment la relation qu’elle a nouée avec le chanteur Vianney, qu’elle décrit comme particulièrement bienveillant au moment du décès de son mari : « J’ai un profond respect pour lui. Au moment de la mort de mon mari, il a été d’une extrême bienveillance avec moi », confie‑t‑elle.

La journaliste explique aussi comment elle tente de composer sa vie affective et familiale après ces pertes : « Mon mari est parti, j’engueule toujours sa photo de temps en temps pour l’entretien. Mais j’ai décidé de rire et d’aimer pour deux. J’aime mon fils pour deux, je ris avec ma famille pour deux, avec les amis pour deux. À chaque fois, je l’associe », dit‑elle.

Sur le plan professionnel, elle conserve des liens avec la télévision. Cyril Hanouna l’a fait revenir pour la déclinaison TBT9 diffusée sur W9 ; elle était très présente en début de saison, mais ses interventions se sont espacées avec le retour de chroniqueuses comme Danielle Moreau et Delphine Wespiser. Parallèlement, elle figure au casting de la prochaine saison des Traîtres, programmée en prime time sur M6.

Publicité

ISATV, lancé depuis sa sortie de RTL, représente pour la journaliste un format personnel et interactif : accueillir des invités, évoquer son parcours et dialoguer avec les internautes lui offre un espace distinct des plateaux de radio et de télévision traditionnels. Les premiers numéros ont permis d’inviter des visages reconnus du paysage médiatique français.