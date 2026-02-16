Isabelle Ithurburu ovationnée par les fans français de rugby après la victoire contre le Pays de Galles

Le XV de France a signé une victoire spectaculaire au Principality Stadium de Cardiff, dominant le Pays de Galles 54-12 lors d’une rencontre du Tournoi des Six Nations , tandis qu’une autre scène a retenu l’attention : l’ovation accordée à l’animatrice et journaliste Isabelle Ithurburu par des supporters français.

Sur la pelouse galloise, les Bleus ont imposé leur rythme et leur précision, s’offrant un succès large et net qui a marqué les esprits par son amplitude. La performance collective, saluée pour sa maîtrise défensive et ses transitions rapides, a souligné la capacité de l’équipe à produire un rugby de haut niveau sur une grande scène européenne.

Parmi les points relevés après la rencontre, la présence et l’impact de joueurs issus de la Section Paloise ont été notés : plusieurs éléments du club béarnais ont contribué à l’allure de la victoire, illustrant la vitalité du rugby du Sud-Ouest au sein de l’équipe nationale entraînée par Fabien Galthié.

Ovation et chant pour Isabelle Ithurburu à Cardiff

Dans les gradins du Principality Stadium, une forte présence de supporters originaires du Béarn se distinguait par des drapeaux jaune et rouge mêlés à la marée tricolore. Ces supporters n’étaient pas venus uniquement pour soutenir le XV de France : ils ont offert une attention particulière à Isabelle Ithurburu, journaliste originaire de Pau présente au bord du terrain.

Pour la première fois, Isabelle Ithurburu officiait comme figure centrale du dispositif de TF1 pour la couverture du Tournoi des Six Nations, rôle que le public a visiblement salué. Sa connaissance du milieu rugbystique et ses prises de parole au bord du terrain ont été remarquées, et sa proximité avec les acteurs de la rencontre a suscité des réactions enthousiastes dans les tribunes.

Au coup de sifflet final, alors que les Bleus célébraient leur large succès, un groupe de supporters français a entonné un chant détournant un tube d’Indochine, reprenant en chœur la phrase « Isabelle a les yeux bleus ». Cette parodie musicale, interprétée sur un air connu et entourée d’applaudissements, a créé un moment de ferveur et de connivence entre la journaliste et une partie du public.

La séquence a été filmée par plusieurs spectateurs et a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où les images et les vidéos ont été partagées et commentées. Sur place, Isabelle Ithurburu a répondu aux applaudissements en saluant les supporters, geste qui a été perçu comme une marque d’émotion et de reconnaissance envers le public présent.