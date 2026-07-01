Isabelle Adjani condamnée en appel à dix mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende pour fraude fiscale aggravée

La cour d’appel de Paris a condamné mercredi 1er juillet l’actrice Isabelle Adjani à dix mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros pour fraude fiscale aggravée, a rapporté l’AFP. La décision confirme la culpabilité de la comédienne tout en réduisant nettement la peine prononcée en première instance en décembre 2023, où elle avait été condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d’amende.

Figure majeure du cinéma français depuis les années 1970, Isabelle Adjani, âgée de 71 ans en 2025, est connue pour des rôles dans Possession (1981), Subway (1985) ou La Reine Margot (1994). Elle a également tourné récemment, selon les sources, dans Natacha (presque) hôtesse de l’air de Noémie Saglio et dans le téléfilm Soleil noir. L’affaire qui l’oppose à l’administration fiscale porte sur des faits survenus principalement dans les années 2013-2017.

Au cours de son procès en appel début avril, l’actrice a développé une ligne de défense fondée sur son ignorance déclarée des démarches administratives et sur le rôle, selon elle, d’un conseiller fiscal. Isabelle Adjani s’est présentée à la barre comme une « proie idéale » et a dénoncé des « escroqueries successives », déclarant notamment n’avoir « jamais rempli une fiche d’impôt ». Me David Lepidi, l’un de ses avocats, a salué la réduction de la peine en rappelant que sa cliente allait se pourvoir en cassation et s’est dit « extrêmement soulagé », selon l’AFP.

Isabelle Adjani condamnée en appel : que lui est-il précisément reproché ?

La cour d’appel a retenu plusieurs éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée. Elle a notamment considéré qu’Isabelle Adjani s’était fictivement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, pratique destinée à éluder l’impôt en France. La juridiction a également estimé qu’elle avait dissimulé une donation en la présentant comme un prêt en 2013 et qu’une somme avait transité via des comptes aux États-Unis en 2014, opération qualifiée par les magistrats comme une manœuvre de dissimulation.

Ces faits avaient déjà été appréciés par le tribunal correctionnel de Paris lors du premier jugement rendu en décembre 2023. La cour d’appel, tout en confirmant la culpabilité de la comédienne, a cependant allégé la sanction pénale et financière par rapport à la décision initiale.

Lors des débats, Isabelle Adjani a répété sa description des faits en termes de vulnérabilité face à des conseillers et de méconnaissance des procédures fiscales. La défense a annoncé le dépôt d’un pourvoi en cassation à l’issue du prononcé de la peine par la cour d’appel, conformément aux déclarations relayées par l’AFP.