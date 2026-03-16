Iris Mittenaere et Antoine Dupont enlacés après la victoire du XV de France

Le 14 mars 2026 , au Stade de France, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations en s’imposant 48 à 46 contre l’Angleterre, un match dont l’issue spectaculaire et l’image d’Antoine Dupont enlacé par Iris Mittenaere ont fortement marqué la soirée.

Sur une photographie largement reprise, l’ancienne Miss Univers apparaît les yeux embués de larmes, se jetant dans les bras du demi de mêlée et capitaine des Bleus, scène immortalée juste après le coup de sifflet final. Cette image, captée par les photographes présents, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere, qui avait suivi la rencontre avec une nervosité visible selon les témoins, n’a pas pu retenir son émotion au moment du sacre tricolore. Le geste d’étreinte entre elle et Antoine Dupont a été commenté pour sa spontanéité et sa sincérité par les observateurs présents dans les tribunes.

Un scénario de folie : la France arrache le titre dans les dernières secondes

La tension était à son comble dans les dernières minutes de la rencontre. Un essai de l’Anglais Tommy Freeman avait donné l’avantage à l’Angleterre et plongé le Stade de France dans un silence lourd. Quelques instants plus tard, une faute de l’équipe anglaise a offert une ultime pénalité aux Bleus.

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Thomas Ramos, placé à plus de 40 mètres des poteaux, s’est chargé de la tentative. Le coup de pied est passé entre les perches, déclenchant l’explosion de joie dans le stade et assurant la victoire 48-46 de la France. Ce succès a permis aux hommes de Fabien Galthié de décrocher le titre du Tournoi des Six Nations 2026.

La performance individuelle a également marqué les esprits : Louis Bielle-Biarrey a inscrit quatre essais au cours de la rencontre, un total rare dans l’histoire récente du Tournoi des Six Nations. Antoine Dupont, capitaine du XV de France, ajoute ce titre à un palmarès déjà riche, après notamment l’or olympique obtenu à Paris en 2024 avec l’équipe de sept.

Après la remise du trophée, Antoine Dupont a quitté la pelouse pour se diriger vers les gradins afin de retrouver les siens. Il a retrouvé Iris Mittenaere et l’a longuement enlacée sous les yeux des photographes et des spectateurs.

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