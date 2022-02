Iran: un avion de chasse iranien s’écrase sur une école, plusieurs morts

Un avion de combat de l’armée iranienne s’est écrasé lundi 21 février dans un quartier résidentiel de Tabriz, dans le nord-ouest du pays, faisant trois morts dont deux membres d’équipage, a rapporté la télévision d’Etat. Une enquête a été ouverte, a-t-elle ajouté.

Le chef du Croissant-Rouge de Tabriz a précisé que l’appareil avait percuté le mur d’une école, tuant les deux membres de l’équipage et un habitant. Il s’agit d’un avion d’entraînement F-5, qui s’est écrasé vers 09h00 locales à Monajem, un quartier du centre de Tabriz, a indiqué le directeur du centre de gestion de crises dans la province Azerbaïdjan-Oriental, Mohammad-Bagher Honarvar sur le site de la télévision d’Etat. « Heureusement, l’école était fermée à cause de la pandémie du Covid-19 », a-t-il précisé.

L’appareil appartenait à la base aérienne Shahid Fakouri de Tabriz et effectuait une mission d’entraînement au moment du crash, a indiqué à la télévision le commandant de cette base le général Réza Youssefi. Un problème technique est survenu dans l’avion alors qu’il revenait de sa mission, et le pilote n’a pas pu atteindre la piste d’atterrissage, a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

L’armée de l’air iranienne compte quelque 300 appareils de combat russes (MiG-29 et Su-25), chinois (F-7) américains (F-4, F-5 et F-14) et français (Mirage F1), ainsi que quelques « Saeqeh », une version iranienne du F-5 américain. Mais seule une partie de ces appareils serait réellement opérationnelle, selon les experts.