Iran : Trump recule après son ultimatum explosif et annonce un cessez-le-feu unilatéral

Après avoir brandi des menaces d’une intensité exceptionnelle, le président américain Donald Trump a finalement annoncé un cessez-le-feu unilatéral, suspendant temporairement les frappes contre Iran.

Tout commence dans un climat de forte escalade militaire engagé depuis fin février 2026, lorsque Washington, avec le soutien d’Israël, lance une série de frappes massives sur des cibles iraniennes, notamment des infrastructures militaires et des sites sensibles. Cette offensive, baptisée « Fureur épique », entraîne une riposte immédiate de Téhéran, plongeant la région dans une spirale de tensions.

Au fil des semaines, les initiatives diplomatiques se multiplient. Des pays comme le Pakistan, la Turquie ou encore l’Égypte proposent un cessez-le-feu d’environ 45 jours, sans parvenir à convaincre les parties.

C’est dans ce contexte que Donald Trump franchit un nouveau seuil rhétorique. Le 6 avril, il fixe un ultimatum à l’Iran, exigeant notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique majeur du commerce pétrolier mondial. Il menace alors de « détruire le pays en une nuit » en cas de refus, évoquant même la possibilité de « rayer une civilisation ».

Le rejet iranien et la pression internationale

Face à cet ultimatum, l’Iran adopte une posture ferme. Les autorités rejettent les conditions posées par Washington, dénonçant une « rhétorique arrogante », tout en laissant la porte entrouverte à des discussions indirectes via des médiateurs régionaux.

Sur la scène internationale, l’inquiétude est palpable. Plusieurs chancelleries redoutent un basculement vers un conflit généralisé au Moyen-Orient, avec des conséquences humaines, sécuritaires et économiques majeures.

Contre toute attente, quelques heures avant l’expiration de l’ultimatum fixé au 7 avril au soir (heure de Washington), Donald Trump annonce un cessez-le-feu unilatéral. Les frappes américaines sont suspendues pour une durée d’au moins deux semaines.

Présentée comme une « pause stratégique », cette décision vise officiellement à favoriser une désescalade et à permettre la reprise de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Toutefois, elle reste conditionnelle :et Washington se réserve le droit de reprendre les opérations militaires en cas de non-respect implicite de ses exigences.

Une trêve fragile et incertaine

Du côté iranien comme chez les médiateurs, la prudence domine. Cette annonce est perçue davantage comme un ajustement tactique que comme une véritable volonté de paix durable. L’absence d’accord formel entre les deux parties entretient une forte incertitude sur la suite des événements.

En quelques jours, la situation est ainsi passée d’un risque de destruction massive à une trêve précaire, illustrant la volatilité extrême du conflit. Si cette pause ouvre une fenêtre diplomatique, elle ne garantit en rien un règlement durable de la crise, tant les positions restent profondément divergentes.