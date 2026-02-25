Iran : Téhéran rejette les accusations américaines sur son programme de missiles

Les autorités iraniennes ont vivement rejeté, mercredi, les allégations formulées par les États-Unis concernant leurs capacités militaires, estimant ces accusations infondées et répétitives. La réponse de Téhéran intervient après des propos du président américain accusant l’Iran de développer des vecteurs susceptibles d’atteindre le sol américain.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a utilisé le réseau X pour dénoncer ce qu’il a qualifié de campagnes de désinformation. Selon lui, les affirmations relatives au programme nucléaire iranien, aux capacités balistiques et aux bilans humains des événements de janvier ne reposeraient sur aucun élément crédible.

Le message publié par la diplomatie iranienne met l’accent sur la répétition de ces allégations, qu’elle juge destinées à nuire à l’image de Téhéran sur la scène internationale. Le ton employé reflète une volonté de contester publiquement la narration avancée par Washington.

Du côté américain, la prise de position du président a relancé un débat sur l’ampleur réelle des progrès militaires iraniens et sur les intentions de la République islamique. Les accusations américaines concernent en particulier des systèmes de lancement que, selon Washington, pourraient avoir une portée transocéanique.

Des tensions persistantes entre Washington et Téhéran

Ce nouvel échange met en lumière l’état de crispation qui marque depuis longtemps les relations entre les deux pays, où chaque déclaration officielle peut rapidement être interprétée comme une escalade verbale. Les confrontations médiatiques s’ajoutent aux désaccords diplomatiques et stratégiques qui perdurent.

En rejetant catégoriquement les allégations, le ministère iranien cherche à neutraliser l’effet politique de ces accusations et à rassurer ses interlocuteurs régionaux. La controverse demeure ouverte, sans apaisement immédiat des tensions exprimées publiquement par les deux capitales.