Iran : Téhéran appelle les États-Unis au respect mutuel avant les pourparlers

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lancé vendredi 6 février 2026 un appel au « respect mutuel » à la veille de l’ouverture de pourparlers prévus dans la journée à Oman.

Ces entretiens doivent rassembler des émissaires désignés par le président américain Donald Trump et des représentants de Téhéran, la diplomatie iranienne étant chargée de porter la voix du pays lors des discussions.

Araghchi a insisté sur le fait que l’égalité, le respect réciproque et la prise en compte d’intérêts partagés doivent être plus que de simples formules rhétoriques : selon lui, ce sont des conditions incontournables et les assises d’un accord pérenne.

Précisions et portée du message

Le chef de la diplomatie, mandaté pour conduire ces pourparlers au nom de l’Iran, a diffusé son intervention en anglais via la plateforme X. Par cette communication, il a voulu marquer la ligne de son pays avant le lancement des négociations.

Sa déclaration met en lumière l’exigence de Téhéran d’obtenir des garanties de réciprocité et d’équité si un compromis devait être trouvé, soulignant que les engagements doivent être concrets pour durer dans le temps.