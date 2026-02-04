Iran : Pourparlers nucléaires avec les États‑Unis attendus à Oman, modalités en discussion

Les négociations entre Washington et Téhéran, qui devaient initialement se tenir vendredi en Turquie, devraient finalement se dérouler à Oman, ont indiqué des sources diplomatiques mercredi 4 février. Les responsables n’ont toutefois pas encore fixé les détails pratiques de cette rencontre.

Les négociations entre Washington et Téhéran, qui devaient initialement se tenir vendredi en Turquie, devraient finalement se dérouler à Oman, ont indiqué des sources diplomatiques mercredi 4 février. Les responsables n’ont toutefois pas encore fixé les détails pratiques de cette rencontre.

Un diplomate arabe, qui a requis l’anonymat, a rapporté à l’AFP que la République islamique avait souhaité qu’Oman accueille les discussions et que les États-Unis avaient donné leur accord sur le choix du lieu. Selon lui, les modalités restent en cours de négociation.

La situation reste fluide et sujette à des changements, a-t-il précisé, soulignant que rien n’était définitivement arrêté à ce stade.

Publicité

Enjeux et incertitudes pratiques

Les points en suspens concernent vraisemblablement l’organisation concrète de la réunion : liste des participants, format des entretiens, calendrier et questions de sécurité. Ces éléments doivent être clarifiés avant que la rencontre ne puisse être confirmée officiellement.

Le recours à Oman comme lieu de rendez-vous témoigne de la recherche d’un cadre neutre et acceptable pour les deux parties, même si l’accord sur le site ne garantit pas encore le succès des négociations. Les acteurs diplomatiques continuent de débattre des conditions et la donne peut encore évoluer au fil des prochains jours.