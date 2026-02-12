Benin Web TV
LIVE

Iran : Netanyahu affirme que Donald Trump veut créer les conditions d’un bon accord

Lors d’un déplacement à Washington le 12 février, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a jugé que le président américain Donald Trump tente de créer un environnement favorable à la négociation avec l’Iran, tout en restant prudent quant aux résultats possibles.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
198vues
Iran : Netanyahu affirme que Donald Trump veut créer les conditions d’un bon accord
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Lors d’un déplacement à Washington le 12 février, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a jugé que le président américain Donald Trump tente de créer un environnement favorable à la négociation avec l’Iran, tout en restant prudent quant aux résultats possibles.

Netanyahu a expliqué que l’action envisagée par l’administration américaine, combinée au fait que les dirigeants iraniens semblent avoir appris de leur précédente hésitation à sceller un accord, pourrait finir par rendre envisageable un compromis satisfaisant pour les parties concernées.

Il a aussi rappelé que la négociation ne se limite pas au dossier nucléaire : selon lui, il faut impérativement intégrer les problématiques liées aux missiles balistiques iraniens et à l’influence militaire de Téhéran via des forces soutenues à distance, citant entre autres le Hezbollah libanais, le Hamas et les Houthis yéménites.

Publicité

Enjeux et tonalité diplomatique

La visite de Netanyahu à la Maison‑Blanche reflète une approche mesurée : il accueille l’initiative américaine mais marque des réserves sur sa portée. Son insistance sur l’élargissement du périmètre des discussions montre que pour Israël, la sécurité régionale ne peut être traitée par un unique volet technique.

Dans ce contexte, la stratégie américaine apparaît comme un mélange de pression et d’incitations visant à pousser Téhéran vers une position plus conciliante. Reste à savoir si cet équilibre suffira à convaincre les différents acteurs et à répondre aux exigences de sécurité que réclament les pays de la région.

Publicité

Articles liés

Sénégal : l’Université Cheikh Anta Diop suspend les amicales étudiantesTurquie : le naufrage d’un bateau de migrants fait trois morts et quatre disparusMexique : deux navires de la marine mexicaine arrivent à La Havane avec plus de 800 tonnes d’aide humanitaireRoyaume-Uni : un ex-employé d’une crèche à Londres condamné à 18 ans pour agressions sexuelles sur des enfants
Merci pour votre lecture — publicité