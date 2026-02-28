Iran : Moscou condamne les frappes américaines et israéliennes comme une «aventure dangereuse» menaçant la région

Ce samedi 28 février, Moscou a vivement critiqué les frappes attribuées aux États-Unis et à Israël contre l’Iran, estimant que ces opérations franchissent une ligne dangereuse et mettent en péril la stabilité de l’ensemble du Moyen-Orient.

Dans un communiqué diffusé par le ministère russe des Affaires étrangères et relayé par l’AFP, la Russie a qualifié ces actions d’irresponsables, avertissant qu’elles pourraient déclencher des conséquences graves à plusieurs niveaux.

Le texte met en garde contre des répercussions humanitaires et économiques majeures susceptibles d’affecter la région, et évoque aussi un risque — non négligeable selon Moscou — d’incidents à caractère radiologique.

Selon la diplomatie russe, ces frappes poursuivraient un objectif politique clair : affaiblir, voire éliminer, les institutions iraniennes pour contraindre Téhéran à céder aux demandes formulées par Washington et Tel-Aviv.

Un avertissement face à une possible escalade

En pointant du doigt la responsabilité des États-Unis et d’Israël, la Russie appelle implicitement à la retenue et souligne la nécessité d’éviter une montée en puissance des tensions qui pourrait se traduire par une crise régionale prolongée.

Le communiqué, en insistant sur les effets potentiels sur les populations et les économies locales, laisse entrevoir les enjeux diplomatiques et sécuritaires désormais sur la table, sans pour autant préciser les mesures que Moscou entendrait prendre en réponse.