Iran : les pourparlers Iran–États‑Unis débutent à Oman

La télévision publique a rapporté que, vendredi 6 février 2026, des discussions consacrées au dossier nucléaire se sont engagées à Oman entre représentants iraniens et américains. Ces échanges interviennent alors que les tensions restent vives entre les deux pays.

Du côté américain, le président Donald Trump a laissé ouverte la possibilité d’un recours à la force, position relayée par des responsables de sa délégation. En face, les autorités de Téhéran ont insisté sur leur détermination et leur capacité à se défendre en cas d’agression.

Il s’agit des premières négociations directes depuis les frappes contre des sites nucléaires iraniens menées en juin par les États-Unis, lors d’un conflit de douze jours déclenché de manière inattendue par Israël. Ces événements avaient précédé une série d’entretiens entre Washington et Téhéran, désormais relancée par la rencontre à Oman.

Représentants et enjeux

La délégation iranienne est conduite par le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, tandis que les États-Unis sont représentés par leur envoyé Steve Witkoff. La composition des équipes et les messages publics laissent entrevoir la volonté des deux parties d’ouvrir un canal de dialogue, malgré des positions publiques parfois tranchées.

Au-delà des déclarations, ces pourparlers sont scrutés comme un test de la capacité à réduire les risques d’escalade et à clarifier les intentions sur l’avenir du programme nucléaire iranien, au moment où chaque geste diplomatique est suivi de près par les acteurs régionaux et la communauté internationale.