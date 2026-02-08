Iran : Le nucléaire — Téhéran refuse d’abandonner l’enrichissement d’uranium

Selon l’AFP, la République islamique d’Iran refuse de renoncer à l’enrichissement d’uranium, même si la contrainte d’un conflit militaire lui était imposée, a affirmé dimanche 8 février le principal responsable de la diplomatie iranienne. Cette déclaration intervient deux jours après des entretiens consacrés au dossier nucléaire avec des représentants américains.

Lors d’un forum tenu à Téhéran, Abbas Araghchi a rappelé que l’Iran avait déjà supporté des coûts considérables pour développer ce qui est présenté comme un programme nucléaire à vocation civile, insistant sur l’importance stratégique de l’enrichissement.

Le diplomate a aussi souligné la détermination de son pays à maintenir cette capacité, en rejetant l’idée que des puissances étrangères puissent imposer des choix ou dicter la conduite iranienne en matière de politique nucléaire.

Contexte diplomatique et récent contact avec Washington

Vendredi, Araghchi a rencontré à Oman l’émissaire américain Steve Witkoff, un échange qualifié de prolongement des discussions autour du nucléaire. Ces contacts s’inscrivent dans une série de dialogues intermittents entre Téhéran et Washington sur les limites et les garanties entourant le programme iranien.

La fermeté affichée par le chef de la diplomatie iranienne reflète la ligne adoptée par les autorités : concilier le développement industriel et scientifique du pays avec une défense résolue de sa souveraineté face aux pressions internationales. Le choix de rappeler publiquement cette position peu après la rencontre omanaise montre aussi l’enjeu politique interne et externe que représente l’enrichissement.