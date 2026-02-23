Iran : Kaja Kallas appelle à une solution diplomatique

Kaja Kallas, présentée comme la responsable de la diplomatie au sein de l’Union européenne, a lancé lundi un vibrant appel en faveur d’une issue négociée concernant la situation en Iran. Selon elle, la période actuelle offre une chance de privilégier le dialogue plutôt que l’escalade, alors que Téhéran fait l’objet de pressions américaines.

Kaja Kallas, présentée comme la responsable de la diplomatie au sein de l’Union européenne, a lancé lundi un vibrant appel en faveur d’une issue négociée concernant la situation en Iran. Selon elle, la période actuelle offre une chance de privilégier le dialogue plutôt que l’escalade, alors que Téhéran fait l’objet de pressions américaines.

La dirigeante a souligné que, de son point de vue, l’Iran traverse une phase de fragilité inédite, estimant que cette faiblesse relative doit être exploitée pour ouvrir des voies diplomatiques. Son message insiste sur la nécessité d’agir maintenant, avant que les équilibres ne changent.

Ses propos ont été tenus dans l’entourage immédiat d’une réunion des ministres européens en charge des affaires étrangères, qui se tenait à Bruxelles. L’intervention visait à orienter les discussions vers des solutions politiques et négociées.

En insistant sur le recours à la diplomatie, Kallas a voulu rappeler que l’Union doit se montrer proactive pour transformer la vulnérabilité actuelle de l’Iran en un contexte favorable aux négociations internationales.

Cadre et enjeux des prochaines délibérations

La menace évoquée des États-Unis figure dans son raisonnement comme un facteur de pression externe qui, selon elle, renforce l’urgence de trouver une stratégie commune au sein de l’UE. Les ministres européens étaient donc appelés à envisager des réponses concertées reposant davantage sur la négociation que sur la confrontation.

Les discussions entamées à Bruxelles devaient s’appuyer sur cette tonalité diplomatique, Kallas cherchant à faire peser l’option d’un règlement pacifique au centre des décisions européennes à venir.