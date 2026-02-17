Iran : fermeture partielle du détroit d’Ormuz pendant un exercice militaire pour raisons de sécurité

Un correspondant de la télévision publique iranienne, dépêché sur place, a annoncé que des portions du détroit d’Ormuz seraient interdites à la circulation maritime en raison d’exercices militaires en cours. L’information a été rapportée depuis les abords où se déroulent les manoeuvres.

Les manœuvres ont été engagées par les Gardiens de la Révolution islamique le lundi 16 février 2026, a précisé le journaliste. Selon son récit, des zones protégées ont été établies afin d’encadrer les opérations.

Les autorités ont évoqué la nécessité de garantir la sécurité et d’assurer des conditions de navigation appropriées pour expliquer ces restrictions temporaires. Le motif mis en avant vise à prévenir tout incident pendant les tirs et évolutions navales.

Aucune information concrète n’a été fournie sur la durée de cette fermeture partielle du détroit : ni calendrier, ni créneau horaire précis n’ont été communiqués par les organisateurs des exercices ou par les services maritimes concernés.

Incidences possibles et contexte maritime

Le détroit d’Ormuz constitue un passage maritime stratégique pour le trafic commercial et énergétique entre le golfe Persique et le reste du monde ; toute limitation d’accès, même localisée, suscite donc une attention particulière chez les armateurs et les gestionnaires de cargaisons.

En l’absence de précisions officielles supplémentaires, les compagnies et les autorités portuaires restent en alerte et pourraient être amenées à adapter les routages pour contourner les zones concernées pendant la durée des exercices. Les informations disponibles à ce stade demeurent fragmentaires et la situation est susceptible d’évoluer au fil des communiqués.