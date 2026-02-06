Iran et États-Unis : le chef de la diplomatie iranienne annonce la poursuite des négociations

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a indiqué que Téhéran et Washington avaient convenu de poursuivre leurs échanges à l’issue d’une première rencontre qui s’est tenue vendredi 6 février à Oman. Selon ses propos, la séance inaugurale s’est déroulée dans un climat jugé favorable par la partie iranienne.

Lors d’une intervention sur la chaîne publique iranienne, M. Araghchi a expliqué que les délégations avaient pris le temps d’exposer leurs positions respectives et d’entendre celles de l’autre camp. Les discussions ont permis, d’après lui, un véritable dialogue d’idées et un recensement clair des points de divergence et de convergence.

Les représentants des deux pays se sont mis d’accord pour poursuivre ces pourparlers, sans toutefois trancher immédiatement sur la forme ou le calendrier des prochaines étapes. Les modalités pratiques et la programmation des rencontres seront arrêtées ultérieurement, a-t-il précisé.

