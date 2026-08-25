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Iran : Donald Trump exige l’arrêt immédiat des exécutions de manifestants

Le président américain Donald Trump a réclamé, mardi 25 août sur Truth Social, l’arrêt « immédiat » des exécutions de manifestants en Iran, qu’il a qualifiées de « crise humanitaire aux proportions gigantesques ». Cette déclaration intervient alors que le nombre d’exécutions a fortement augmenté en Iran depuis le déclenchement, fin février, d’un conflit avec les États-Unis et Israël.

Léon KABORÉ
Publié le à · Mis à jour le
Diplomatie
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Iran : Donald Trump exige l’arrêt immédiat des exécutions de manifestants
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« La République islamique d’Iran, en pleine déliquescence, ne paie pas une grande partie de ses militaires, tout en tuant des manifestants, même lorsqu’ils ne manifestent pas, à des niveaux jamais vus », a écrit Donald Trump. Il a ajouté : « C’est une crise humanitaire aux proportions gigantesques, et cela doit cesser, maintenant. »

Le président américain n’a pas précisé s’il faisait référence à une exécution en particulier. Les autorités iraniennes n’avaient pas réagi à ces déclarations mardi.

Les exécutions en Iran se sont multipliées depuis le 28 février, date à laquelle des frappes américano-israéliennes contre Téhéran ont marqué le début d’un conflit avec la République islamique. Cette guerre a elle-même suivi une vague de contestation populaire déclenchée fin 2025 par la hausse du coût de la vie et des revendications anti-gouvernementales.

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