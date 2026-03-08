Iran : Donald Trump évoque un possible envoi de troupes au sol pour contrôler les stocks d’uranium enrichi

Samedi 7 mars 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a laissé entendre qu’un envoi éventuel de forces terrestres en Iran restait sur la table, dans le but de prendre le contrôle des stocks d’uranium enrichi du pays.

Interrogé par des journalistes à bord d’Air Force One, il n’a pas exclu cette option à long terme, estimant même qu’une telle opération pourrait présenter des avantages pour Washington si elle devait être menée.

La Maison Blanche a justifié ses actions récentes en pointant du doigt l’accumulation par l’Iran de quantités d’uranium enrichi jugées préoccupantes, affirmant que ces réserves rapprocheraient le pays d’une capacité à fabriquer une arme nucléaire.

Ces propos relancent les craintes d’une possible escalade militaire dans la région et interrogent sur les conséquences diplomatiques et sécuritaires d’un recours aux troupes au sol contre Téhéran.