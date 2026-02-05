Iran : deux pétroliers saisis dans le Golfe selon un média iranien

Les forces des Gardiens de la Révolution iranienne ont arrêté deux navires-citernes dans les eaux du Golfe, a indiqué jeudi 5 février 2026 l’agence Tasnim. Le communiqué n’a pas fourni d’informations sur l’appartenance des bâtiments ni sur l’origine des marins à bord.

Les forces des Gardiens de la Révolution iranienne ont arrêté deux navires-citernes dans les eaux du Golfe, a indiqué jeudi 5 février 2026 l’agence Tasnim. Le communiqué n’a pas fourni d’informations sur l’appartenance des bâtiments ni sur l’origine des marins à bord.

Selon le même message, les inspecteurs ont découvert à bord des cargaisons de carburant qualifiées de « de contrebande », dont le volume dépasserait le million de litres. Tasnim ajoute que quinze membres d’équipage, présentés comme étrangers, ont été remis aux autorités judiciaires pour la suite des procédures.

L’agence n’a pas précisé la nationalité des prévenus ni le drapeau sous lequel les pétroliers naviguaient, laissant en suspens plusieurs éléments sur le déroulé et les motifs exacts de l’intervention.

Publicité

Contexte et suites possibles

Les Gardiens de la Révolution, souvent impliqués dans des opérations maritimes visant à contrôler les flux illicites, multiplient les annonces de ce type dans la région. Les affaires de carburant de contrebande alimentent régulièrement les tensions en mer et donnent lieu à des poursuites judiciaires qui peuvent être longues.

Dans l’immédiat, le sort des quinze marins et l’avenir des deux tankers dépendront des enquêtes ouvertes et des décisions des tribunaux iraniens. Les autorités locales et les observateurs internationaux pourraient suivre de près l’affaire si des éléments supplémentaires sont rendus publics.