Iran : arrestation d’Azar Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh et Mohsen Aminzadeh pour atteinte à l’unité nationale

Selon le compte rendu publié dimanche 8 février par l’agence Fars, les services iraniens ont procédé à l’arrestation de trois personnalités appartenant au courant réformateur.

Les personnes interpellées sont Azar Mansouri, Ebrahim Asgharzadeh et Mohsen Aminzadeh, précise l’agence. Ces noms correspondent à des figures souvent associées aux voix critiques et aux initiatives en faveur de changements politiques au sein du pays.

Fars fait état de chefs d’accusation lourds : il est notamment question d’actions portant atteinte à la cohésion nationale, d’une supposée coordination avec des messages hostiles venus de l’extérieur et de la mise en place d’organisations clandestines à visée subversive. Ces motifs, tels que présentés par l’agence, justifieraient les mesures prises contre ces trois acteurs politiques.

